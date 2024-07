Mercato - OM : Galère confirmée pour ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a d'ores et déjà officialisé deux nouvelles recrues depuis le début du mercato estival avec les transferts d'Ismaël Koné et Lilian Brassier. Ce dernier, attiré en provenance du Stade Brestois dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, a fait l'objet d'un long feuilleton pendant de longues semaines, et il a d'ailleurs lui-même confirmé les très longues négociations.

C'est un fait, l'OM va vivre un mercato estival 2024 très agité et qui a déjà démarré très fort avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur ainsi que les signatures d'Ismaël Koné (22 ans, 12M€ en provenance de Watford) et de Lilian Brassier (24 ans, prêté par Brest avec une option d'achat de 12M€). Dans une vidéo diffusée par les médias officiels de l'OM, Brassier livre ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, et l'ancien défenseur brestois lâche une confidence qui en dit long sur les galères de son transfert.

« Ça prenait un peu de temps »

« C'est un club mythique, j'ai beaucoup de fierté. J'avais un peu d'attente parce que ça prenait un peu de temps. Un club populaire, un club connu à l'international. On n'oublie pas les supporters. Dès que tu viens ici, tu retiens ça, les supporters ont une grande place. Je fais partie des vôtres et je ferai tout pour être à la hauteur », indique Lilian Brassier, qui a effectivement fait l'objet d'un long feuilleton ces dernières semaines avant d'officialiser sa signature à l'OM le 3 juillet.

Koné a également passé un message