Mercato - OM : La presse italienne annonce une nouvelle offre !

Axel Cornic

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, Pablo Longoria souhaiterait offrir un nouveau renfort à Roberto De Zerbi et il pourrait venir de Serie A. Il s’agit de Valentín Carboni, milieu offensif argentin de propriété de l’Inter, qui la saison dernière a réalisé de très belles choses au cours de son prêt à Monza.

C’est un tout nouvel OM qui se met en place, sous le regard de Roberto De Zerbi. Connu pour son idée de football assez précise, l’Italien a besoin de joueur techniques à quasiment tous les postes et après avoir insisté fortement pour boucler l’arrivée d’Ismaël Koné, il aurait un nouvel objectif en tête.

Carboni, la dernière idée de l’OM

Plusieurs médias français et étrangers ont en effet annoncé que la prochaine cible de Roberto De Zerbi se nomme Valentín Carboni. Peu connu en France, il est considéré en Italie comme l’un des grands talents à suivre et Lionel Scaloni semble beaucoup l’apprécier, puisqu’il l’a lancé à la Copa America avec la sélection argentine à seulement 19 ans.

Une nouvelle offre en préparation, mais...