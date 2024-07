Mercato - OM : Feu vert à l'étranger pour ce transfert !

La rédaction

L’OM est sur tous les fronts en ce mois de juillet. Après avoir annoncé les arrivées de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Højbjerg, les Phocéens auraient toutes les chances de pouvoir obtenir la signature d’un nouvel élément : Valentin Carboni. Les pensionnaires du Vélodrome seraient particulièrement bien partis dans ce dossier, puisque l’Inter serait ouvert à un prêt pour le milieu de terrain.

L’OM ne veut plus s’arrêter. En l’espace de quelques jours, les Olympiens ont obtenu les signatures de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Højbjerg. Le premier arrive contre un chèque de 26M€, tandis que le second débarque en prêt, avec une option d’achat obligatoire. Désormais, c’est Valentin Carboni qui pourrait rallier le Vélodrome, pour un prêt sec.

L’Inter ouvert à un prêt de Valentin Carboni

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’OM serait sur la bonne voie pour l’arrivée d’un nouvel élément : Valentin Carboni. D’après le média italien, l’Inter aurait donné son feu vert pour un prêt sec du joueur de 19 ans. Reste à savoir s’il s’agira d’un séjour d’une ou deux saisons.

Mercato XXL pour l’OM

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM semble vouloir entrer dans une nouvelle ère. Depuis le début du mercato, les Phocéens ont déjà enregistré les arrivées de cinq recrues : Lilian Brassier, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg. Avec Valentin Carboni qui pourrait venir s’ajouter à la liste, les supporters olympiens peuvent nourrir de grands espoirs pour la saison à venir.