Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a laissé partir son grand attaquant…

Publié le 21 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Mario Balotelli à l’OM, Grégory Sertic estime que le buteur italien était le grand attaquant qu’il fallait et que Jacques-Henri Eyraud aurait dû le conserver plus longtemps.

Alors que l’OM enchaine les déceptions plus ou moins fortes au poste de buteur depuis le début du projet McCourt avec notamment Kostas Mitroglou et Dario Benedetto, Pablo Longoria tente de rectifier au mieux le tir cet hiver en négociant avec Naples pour Arkadiusz Milik. Pourtant, à en croire les propos de l’ancien milieu de terrain marseillais Grégory Sertic au micro du Late Football Club , la direction de l’OM avait largement de quoi compenser ses lacunes offensives lorsqu’elle détenait dans ses rangs Mario Balotelli (janvier-juin 2019).

« Balotelli aurait pu rester plus longtemps »