Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Zubizarreta avec cet international algérien ?

Publié le 5 janvier 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Désireux de se séparer de Faouzi Ghoulam en ce mois de janvier, les dirigeants de Naples chercheraient activement un joueur dans le couloir gauche de la défense. De bon augure pour l’OM.

L’OM souhaiterait aller piocher en Italie pour concurrencer Jordan Amavi. De l’autre côté des Alpes, on explique que les Olympiens tenteraient de rapatrier Faouzi Ghoulam en Ligue 1. Le latéral gauche de Naples ne serait plus en odeur de sainteté aux yeux de Gennaro Gattuso, coach de la formation napolitaine. Andoni Zubizarreta pourrait donc profiter de ce mercato hivernal afin d’acter le renfort de l’ex-pensionnaire de l’ASSE même si son salaire poserait problème actuellement. Mais si cet obstacle était levé, l'OM pourrait rapidement obtenir gain de cause dans le dossier Ghoulam.

Un nouveau joueur pour oublier Ghoulam