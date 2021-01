Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si c’était lui le renfort tant attendu par Villas-Boas ?

Publié le 6 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

En quête d’un nouvel attaquant pour cette deuxième partie de saison, l’OM pourrait bien tenter un coup avec Andy Delort selon le journaliste de Canal+ Philippe Doucet.

De passage en conférence de presse lundi, André Villas-Boas a été fidèle à ses habitudes. Lorsque l’entraîneur de l’OM a été interrogé sur le mercato hivernal du club phocéen et particulièrement sur la piste Arkadiusz Milik, le technicien portugais n’a pas fait dans la langue de bois. « Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant ». Le buteur du Napoli dont le contrat court jusqu’en juin prochain semble n’être qu’une piste parmi tant d’autres. En effet, Olivier Giroud ou encore Gaëtan Laborde seraient également des possibilités alors que l’OM chercherait à renforcer son secteur offensif en recrutant un attaquant de pointe. Et une tout autre option serait étudiée par le directeur du football Pablo Longoria et l’ensemble de la direction marseillaise.

Après Gaëtan Laborde, l’OM regarderait de nouveau à Montpellier pour Andy Delort !