Mercato - OM : De Zerbi veut virer un «excellent» joueur

Malgré son match exceptionnel contre Brest en ouverture de la saison de Ligue 1 (5-1), Amine Harit ne semble toujours pas faire partie des plans de Roberto De Zerbi qui pourrait réclamer son transfert. Une situation que Daniel Bravo a du mal à comprendre compte tenu du niveau de l’ancien Nantais.

D'ici la fin du mercato, l'OM devrait poursuivre son dégraissage qui pourrait passer par un départ d'Amine Harit. Roberto De Zerbi souhaiterait aligner Valentin Carboni et Ismaël Koné en numéro 10, ce qui pousse l'international marocain au départ. Et pourtant, ce dernier a réalisé une première prestation très impressionnante contre Brest (5-1), au point de convaincre Daniel Bravo que l'OM doit s'appuyer sur lui.

Daniel Bravo s'enflamme pour Amine Harit

« Amine Harit ! On en a beaucoup parlé en direct, en commentant la rencontre. Pour moi, ça a été le meilleur, et de loin, ce samedi. Au niveau du jeu, ses passes rapides vers l’avant, ses orientations de corps, ses contrôles... toujours vers le but adverse, pour faire mal aux Brestois, être tranchant. Il a été brillant. On l’a senti très à l’aise dans ce rôle de meneur de jeu libre. Je pense qu’il a trouvé sa place. Il a été vraiment excellent », s’enflamme l’ancien joueur de l’OM et du PSG dans les colonnes de La Provence, avant d’analyser la victoire contre Brest.

«L’OM va jouer l’Europe, c’est sûr»

« Déjà face à Brest, il manquait Brassier, un guerrier. Avec Balerdi, et Geronimo Rulli, ça va être solide défensivement. Avec la concurrence, De Zerbi ne va pas faire de cadeaux, il va mettre les meilleurs sur le terrain. L’OM va jouer l’Europe, c’est sûr. Et pourquoi pas jouer le titre avec Paris et Monaco. Pour moi Paris est en phase de transition avec beaucoup plus de jeunes, cette équipe aura des failles et Marseille devra en profiter », ajoute Daniel Bravo.