Mercato - OM : De Zerbi valide un transfert à 15M€ !

Très actif sur le mercato, l'OM continue de s'activer pour renforcer son effectif, mais également pour dégraisser. Dans cette optique, après avoir déjà vendu Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, le club phocéen s'apprête à céder un autre élément offensif à savoir Ismaïla Sarr qui a fait l'objet d'une offre de 15M€ venue de Crystal Palace. Et Roberto De Zerbi a validé ce départ.

Depuis l'ouverture du mercato, le chantier du secteur offensif est clairement la priorité de l'OM. Il faut dire que le club de la capitale a déjà vendu Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, ce qui pousse Pablo Longoria à dénicher des renforts en attaque. Et pour cause, pour le moment, seul Mason Greenwood a débarqué. Et pourtant, l'OM devrait pousser pour un autre départ.

De Zerbi valide le départ de Sarr

En effet, le départ d'Ismaïla Sarr prend forme. Selon les informations de Caught Offside, Roberto De Zerbi a donné son aval pour la vente de l'international sénégalais. Et cela tombe bien puisque Crystal Palace aurait dégainé une offre de 15M€ qui pourrait convenir à l'OM.

Une vente pour financer le transfert de Nketiah ?

Il faut dire que l'OM pourrait immédiatement réinvestir ces 15M€ sur le transfert d'Eddie Nketiah, la priorité de Pablo Longoria pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors qu'Arsenal se montre très gourmand pour lâcher son attaquant, le transfert d'Ismaïla Sarr pourrait rendre service au club marseillais.