Mercato - OM : De Zerbi refuse un joueur encensé par Benatia

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le visage de l’OM a considérablement changé cet été. Le club phocéen a beaucoup recruté, mais il a également vendu bon nombre de joueurs. Jordan Veretout a par exemple rejoint l’OL, car le technicien italien ne comptait pas sur lui, alors qu’il y a peu encore, Medhi Benatia soulignait le professionnalisme du milieu de terrain français.

Le visage de l’OM version 2024-2025 ne ressemble plus tellement à celui de la saison 2023-2024. Pour commencer, le club phocéen a changé la base en nommant Roberto De Zerbi entraîneur. L’Italien est arrivé pour prendre la relève de Jean-Louis Gasset, qui a décidé de dire stop. Après cela, Pablo Longoria s’est attelé à construire une équipe compétitive pour que le club phocéen retrouve les sommets de la Ligue 1, mais également une qualification pour une coupe d’Europe.

L’OM a recruté onze nouveaux joueurs

Au niveau des arrivées, Pablo Longoria n’a pas chômé. Le président marseillais a recruté onze nouveaux joueurs, offrant plusieurs renforts à Roberto De Zerbi par ligne. Au poste de gardien de but, le président marseillais a fait venir Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Pour ce qui est de la défense, ce sont Derek Cornelius et Lilian Brassier qui ont posé leurs valises à Marseille. Au milieu de terrain, l’ancien technicien de Brighton pourra compter sur Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné. Enfin, c’est au niveau de l’attaque que l'OM s’est le plus renforcé. Neal Maupay, Jonathan Rowe, Valentin Carboni, Mason Greenwood, Elye Wahi sont entre autres venus pour compenser les départs de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye ou bien Ismaïla Sarr.

De Zerbi n’a pas voulu garder Veretout, malgré que Benatia louait son professionnalisme

Pour ce qui est des départs, l’OM s’est notamment séparé de Jordan Veretout. Roberto De Zerbi ne comptait pas s’appuyer sur le milieu de terrain français cette saison, qui a rejoint l’OL mercredi soir, en qualité de joker. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien Nantais avait pourtant des soutiens à Marseille, car il y a peu de temps encore, Medhi Benatia louait notamment le professionnalisme de l’international français. Visiblement, cela n’a pas suffi à convaincre le nouvel entraîneur marseillais.