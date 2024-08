Mercato - OM : De Zerbi a tranché, c'est terminé ?

Arnaud De Kanel

Le groupe de l'OM pour affronter Brest est tombé. Malgré les absences de Geoffrey Kondogbia et Ismaël Koné, Azzedine Ounahi n'a pas été convoqué par Roberto De Zerbi. Nouvelle preuve que le Marocain n'entre pas dans les plans de l'entraineur italien. Son transfert parait inévitable.

A 17h, l'OM lancera sa saison en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Francis Le Blé de Brest. Face au troisième de la saison passée, Roberto De Zerbi aurait aimé associer Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Koné au milieu de terrain. Or, le Canadien est blessé et cela ne profitera pas à Azzedine Ounahi.

Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face à Brest ! ⚔️ pic.twitter.com/sbmCqCx52L — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2024

Ounahi n'est pas dans le groupe

L'OM va se déplacer à Brest avec seulement quatre milieux de métier mais trois réellement disponibles puisque Valentin Rongier est encore trop juste. Comme Jordan Veretout, Azzedine Ounahi n'a pas été retenu. C'est Quentin Merlin, qui est pourtant latéral gauche, qui devrait épauler Pierre-Emile Hojbjerg. Gaël Lafont pourrait éventuellement gratter quelques minutes en fin de rencontre, lui qui avait découvert le monde pro la saison passée en entrant en jeu face à Benfica.

Un choix fort de De Zerbi

La Provence indique qu'il s'agit d'un choix du coach. Le divorce entre Azzedine Ounahi et l'OM n'a jamais été aussi proche. Le milieu de terrain marocain pourrait rebondir dans le Golfe où il est courtisé.