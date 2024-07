Mercato - OM : De Zerbi a bouclé deux transferts !

Axel Cornic

Réputé comme l’un des meilleurs techniciens du moment, avec un football souvent spectaculaire, Roberto De Zerbi est le vrai gros coup de l’Olympique de Marseille cet été. Son arrivée semble en effet avoir totalement relancé l’enthousiasme autour du club, mais également convaincu quelques joueurs de choisir de le rejoindre plutôt que d’aller ailleurs.

C’est un mercato très agité pour l’OM, qui fait peau neuve après une saison catastrophique qui a terminée sans qualification européenne et pas moins de trois entraineurs qui se sont succédés sur le banc. Tout a commencé avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui a semblé presque être un miracle après les échecs avec Paulo Fonseca et Sérgio Conceição.

Transferts : Une fake-news est révélée sur le mercato de l’OM https://t.co/A5XicWkj76 pic.twitter.com/3tr3x1NfZD — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

L’ère De Zerbi a commencé

Son arrivée a enflammé Marseille, surtout en sachant qu’il a signé pour trois ans et qu’il aura donc du temps pour tenter d’installer sa vision du football. Mais De Zerbi a surtout eu un énorme impact sur le mercato ! Plusieurs recrues semblent en effet avoir choisi l’OM plutôt que d’autres destinations pour justement évoluer sous les ordres du technicien italien.

Greenwood et Højbjerg à l’OM... grâce à lui ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cela serait notamment le cas de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Højbjerg ! Le premier est déjà là et a été présenté à la presse, tandis que le second devrait vraisemblablement bientôt poser ses valises à Marseille en échange d’une indemnité de 15M€ pour son club de Tottenham. Ils avaient tous les deux des nombreuses pistes, mais le quotidien italien assure qu’ils auraient viré sur l’OM après une conversation privée avec Roberto De Zerbi.