Mercato - OM : Coup de génie signé De Zerbi ?

L'OM n'a pas terminé ses emplettes. Après Lilian Brassier, Ismaël Koné et probablement Mason Greenwood, le club phocéen ne serait pas loin de mettre la main sur Valentin Carboni, l'un des grands espoirs du football argentin. Avec Roberto De Zerbi, le milieu offensif pourrait bien franchir un cap important dans sa carrière.

L'OM pourrait bien réaliser un joli coup en mettant la main sur Valentin Carboni. Le joueur de 19 ans, qui appartient à l'Inter, est considéré comme le futur du football argentin. Ses qualités offensives ont déjà été louées par Lionel Messi durant cette Copa America. Bientôt, l'OM pourrait en profiter. Comme indiqué par le journaliste Luca Bendoni, une réunion est prévue avec l'Inter afin d'acter son départ.

Carboni en route pour l'OM ?

« L’OM se rapproche doucement de Valentin Carboni. Il est l’un des noms que De Zerbi aime le plus et il se peut que toutes les parties trouvent un accord la semaine prochaine. En début de semaine, ses agents ont un rendez-vous avec l’Inter pour débloquer la situation, régler les détails et rapprocher les positions des deux clubs. Mais les parties se rapprochent du fait que le joueur est De Zerbi compatible et veut jouer avec lui » a déclaré le journaliste italien lors d'un live organisé par le compte marseillais La Minute OM.

De Zerbi va le transformer ?

Durant ce live, le journaliste Bastien Cordoleani affirme que Carboni pourrait bien progresser sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais il sera difficile de le voir dans une position de meneur de jeu. « L’OM le veut, il a montré du talent, mais a montré aussi qu’il n’était pas un joueur totalement fini. Si De Zerbi arrive à faire de Carboni un véritable numéro 10, un véritable meneur de jeu, il faudra lui donner le ministère de l’intérieur. Parce qu’en Ligue 1, je le vois relayeur ou dans un couloir à la Zhegrova » a-t-il déclaré.