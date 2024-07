Mercato - OM : C’est déjà terminé pour ce coéquipier de Messi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Valentin Carboni, 19 ans, serait la nouvelle priorité de Roberto De Zerbi. Agé de 19 ans, le milieu de terrain de l'Inter pourrait recevoir de nombreuses propositions durant l'intersaison, mais son équipe est déterminée à le conserver pour accompagner sa progression au plus haut niveau.

L'OM est passé à l'action pour Valentin Carboni. Selon les informations de TYC Sports et de Foot Mercato , le jeune milieu de terrain argentin serait en discussions avec le club marseillais. Une commande passée par Roberto De Zerbi, qui ferait pression sur ses dirigeants.

Guardiola valide une signature de l’OM, c’est terminé pour le PSG ? https://t.co/6f4C2ufJjJ pic.twitter.com/8HlgYYjuWu — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Un profil validé par Lionel Messi

Agé seulement de 19 ans, Carboni est perçu comme l'un des grands espoirs du football argentin. « Je pense qu'il a un grand présent et un grand avenir. Je l'avais vu chez les moins de 20 ans, mais il a beaucoup grandi. C'est un autre joueur, beaucoup plus développé et avec de grandes qualités » a confié Lionel Messi, qui partage son quotidien durant la Copa America.

L'Inter veut le conserver