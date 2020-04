Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Ibrahimovic a poussé... Bielsa à l'OM !

Publié le 3 avril 2020 à 4h00 par A.M.

En 2014, l'Olympique de Marseille a décidé de miser sur Marcelo Bielsa. Un choix que Vincent Labrune, alors président de l'OM a tenu à expliquer.

Durant l'été 2014, un Loco a débarqué un Ligue 1. Marcelo Bielsa et sa vision unique du football sont arrivés sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et bien que l'histoire se soit mal terminée, le technicien argentin aura marqué de son empreinte son passage à l'OM. Adulé par les supporters pour son jeu ultra-spectaculaire, Marcelo Bielsa est toujours dans le cœur des Marseillais. Et Vincent Labrune, alors président du club phocéen, reconnait que c'était l'effet recherché afin de rivaliser avec le PSG et ses stars.

«L'idée, c'était de faire de Bielsa la star, le dieu du stade»