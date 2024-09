Mercato - OM : Chassé par De Zerbi, ce joueur a été sauvé par Benatia

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, tous les joueurs n'entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi ont été poussés vers la sortie par l'OM. Toutefois, Medhi Benatia s'est montré patient avec les indésirables du club. En effet, le conseiller sportif de l'OM n'a pas mis la pression à ces joueurs pour qu'ils partent à tout prix.

Passé totalement à côté de sa saison 2023-2024, l'OM a décidé de se révolutionner cet été. Après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen a fait le ménage dans son effectif. Toutefois, les dirigeants de l'OM, notamment Medhi Benatia, ont refusé de mettre la pression à leurs indésirables.

«Si on a une opportunité on part...»

« Pablo a très mal vécu la saison dernière, il ne l’a pas digéré et Medhi non plus. Ils voulaient des vrais compétiteurs. Ils ont fait venir De Zerbi et son système de jeu très tôt, et avec l’entraîneur ils ne voyaient pas certains joueurs dans ce système et leur ont dit très tôt. Ils ont reçu tout le monde, les mecs n’ont pas découvert le truc », a confié l'OM lors d'un entretien accordé à 20 Minutes.

«...Sinon le joueur se battra pour sa place»

En parallèle, l’agent d’un lofteur parti cet été a donné des précisions sur l'attitude de Medhi Benatia. « Il est très humain. Je n’ai pas senti son côté intransigeant, on ne nous a rien imposés. Aussi parce qu’il sait ce que c’est que d’être un joueur de foot. On a refusé pas mal de clubs et malgré ça, il ne nous a pas embêtés. Ça a toujours été clair, le joueur n’entrait pas dans les choix du coach, si on a une opportunité on part et sinon le joueur se battra pour sa place. Ça a toujours été courtois, ça s’est très bien passé, toujours de manière pro et humainement je n’ai rien à redire », a-t-il avoué auprès de 20 Minutes. Sans Medhi Benatia, ce joueur aurait donc pu être contraint de rejoindre un club qui ne lui plaisait pas.