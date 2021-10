Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur le transfert avorté d’Arkadiusz Milik !

Publié le 3 octobre 2021 à 11h15 par T.M.

Si Arkadiusz Milik est toujours un joueur de l’OM aujourd’hui, les choses auraient pu se passer bien différemment pour l’attaquant polonais.

Il est enfin de retour ! Jeudi, face à Galatasaray, le Stade Vélodrome a vibré pour le grand retour d’Arkadiusz Milik avec l’OM. Après plusieurs mois passés sur le côté à soigner son genou, le Polonais peut enfin rejouer et retrouver sa place de numéro 9, où il manquait tant à Jorge Sampaoli. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Milik avait fait énormément de bien à l’OM avec ses buts durant la seconde partie de la saison. Sur la Canebière, on en attend désormais autant. Et pour les Phocéens, compter sur Milik cette saison serait visiblement une grande chance.

Un départ avorté pour Milik ?