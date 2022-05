Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur Kamara !

Publié le 11 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que Boubacar Kamara devrait prochainement quitter l'OM puisque son contrat s'achève le 30 juin, Eric Di Meco souligne le professionnalisme du jeune milieu de terrain.

Cet été, l'OM devrait connaître un premier très gros départ puisque le contrat de Boubacar Kamara s'achève le 30 juin. Une prolongation ne semble plus du tout dans les plans, et un départ libre se dessine plus que jamais. Plusieurs clubs sont à l'affût dans ce dossier à l'image d'Aston Villa ou l'Atlético de Madrid. Cependant, cela n'empêche pas Boubacar Kamara de se comporter de manière exemplaire sur le terrain afin de permettre à l'OM de terminer 2e en Ligue 1. Un comportement salué par Eric Di Meco.

«Il n'a rien demandé, on l'a laissé arriver en fin de contrat sans rien faire»