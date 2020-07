Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet avertissement lancé pour cette révélation de Serie A !

Publié le 3 juillet 2020 à 1h00 par A.C.

Roberto De Zerbi, coach de Sassuolo, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Jérémie Boga, suivi notamment par l’Olympique de Marseille.

Tout le monde parle actuellement du possible rachat de l’Olympique de Marseille par le fond représenté par Mourad Boudjellal. Il ne faudrait toutefois pas oublier le mercato marseillais ! L’OM garde un œil sur plusieurs pistes et, le 30 juin dernier, nous vous parlions de Jérémie Boga. Ancien de Chelsea, le natif de Marseille réalise d’excellentes choses cette années, sous le maillot de Sassuolo et, outre l’OM, il aurait également tapé dans l’œil de l’OGC Nice.

De Zerbi sait que Boga ne partira pas