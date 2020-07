Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel pourrait laisser une très belle affaire !

Publié le 3 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Prêté cette saison par Saint-Étienne à Middlesbrough en Championship Harold Moukoudi pourrait revenir dans le Forez cet été malgré l’option d’achat prévue.

Alors qu’il n’a pas su s’imposer comme un élément fondateur de la défense stéphanoise, Harold Moukoudi est parti rejoindre Middlesbrough en prêt cet hiver. Si son aventure a plutôt bien commencé Outre-Manche où il était très apprécié de Jonathan Woodgate, le changement d’entraîneur au sein du club anglais qui a vu l’arrivée de Neil Warnock a complètement changé les choses. Pour son premier match sur le banc du club, il n’avait d’ailleurs pas aligné Moukoudi alors qu’il était pressenti comme titulaire. L’avenir de l’ancien havrais pourrait donc bientôt toucher à sa fin.

Un départ inévitable pour Moukoudi ?