Mercato - OM : C'est confirmé, Frank McCourt a vendu l'OM !

Publié le 2 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM est vendu et que l'annonce sera faite prochainement.

Il y a plus d'un an, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe en assurant que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal. Tout était bouclé et le communiqué devait être publié quelques heures plus tard. Mais un an plus tard, ce n'est toujours pas le cas. Depuis, Frank McCourt et Pablo Longoria ne cessent de démentir le fait que l'OM soit en vente. Et pourtant, Thibaud Vézirian a décidé d'en rajouter une couche.

Vézirian en rajoute une couche