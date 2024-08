Mercato - OM : Ce transfert qui fait rêver dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier match officiel avec l’OM, Mason Greenwood n’a pas déçu. L’ailier anglais a effectivement inscrit un doublé lors du large succès à Brest (5-1) et sa prestation a même impressionné au sein du vestiaire marseillais puisque Valentin Rongier ne tarit pas d’éloges pour le joueur formé à Manchester United.

Rongier est impressionné par Greenwood...

« Je pense que son match en dit long ce soir. On connaît tous sa qualité de footballeur. Ce soir, il a montré sa qualité, c'est un joueur qui va énormément nous apporter, qui est capable de faire des différences tout seul. Donc, on est très contents et on espère qu'on va continuer comme ça », s’enflamme le milieu de terrain de l’OM en zone mixte, avant d’assurer qu’il ne faut pas s’enflammer malgré la très large victoire à Brest.

... mais refuse de s'enflammer

« Si on commence à s'enflammer à la première journée, on ne va pas atteindre nos objectifs. Il faut garder la tête froide et continuer à travailler parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est prometteur. C'est très prometteur, bien sûr, mais on ne s'enflamme pas », ajoute Valentin Rongier.