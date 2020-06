Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre de Villas-Boas pour M'Baye Niang ? La réponse !

Publié le 17 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

L’OM suit avec intérêt la situation de M’Baye Niang. Toutefois, le club marseillais n’aurait toujours pas pris contact avec le Stade Rennais et aucune offre concrète n’aurait, pour l’instant, été émise.

« C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir » déclarait le 24 mai dernier M’Baye Niang sur le plateau du Canal Football Club . Sous contrat jusqu’en 2023, l’attaquant du Stade Rennais serait donc prêt à rejoindre l’OM lors du prochain mercato. Cela tombe bien puisque le club marseillais suit avec attention la situation du joueur sénégalais. Néanmoins, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 6 juin dernier, l’OM n’a toujours pas entamé de discussions avec l’entourage du joueur et n’a formulé aucune offre concrète au Stade Rennais.

Toujours aucune offre de l’OM pour M’Baye Niang