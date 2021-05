Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Thauvin, un deuxième départ estival se confirme pour Sampaoli !

Publié le 10 mai 2021 à 12h45 par T.M.

Cet été, cela va bouger à l’OM et plusieurs joueurs quitteront l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors que Florian Thauvin a déjà officialisé son départ, Hiroki Sakai devrait l’imiter d’ici peu.

A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Alors qu’un nouveau chapitre débute sur la Canebière, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apporteront de nombreux changements au sein de l’effectif. Cela passera ainsi par plusieurs arrivées, mais aussi plusieurs départs. D’ailleurs, il a d’ores et déjà été acté que Florian Thauvin ne continuera pas à l’OM, ayant fait le choix de rejoindre le Mexique et les Tigres. Une vague de départs qui ne devrait pas s’arrêter là puisque Hiroki Sakai devrait s’ajouter à cette liste. Selon les dernières informations en provenance du Japon, le latéral nippon serait sur le point de s’engager avec les Urawa Red Diamonds contre 1,5M€.

Sakai veut quitter l’OM !