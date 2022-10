Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son transfert, il affiche ses regrets

Publié le 30 octobre 2022 à 23h30

Arthur Montagne

Formé à l'OM, Bilal Boutobba avait décidé de quitter le club phocéen très tôt afin de tenter l'aventure à l'étranger. A 18 ans, il a ainsi décidé de rejoindre le Séville FC où il ne s'est jamais imposé. Avec du recul, l'ancien minot regrette d'avoir écouté les mauvaises personnes au moment de faire ses choix alors qu'il était encore jeune.

En 2015 lorsque Bilal Boutobba fait ses premières apparitions à l'Olympique de Marseille, les Marseillais pensent enfin tenir un jeune joueur capable de s'imposer avec les professionnel. Néanmoins, à tout juste 18 ans, il va finalement quitter le club phocéen pour s'envoler vers le Séville FC. Un choix qui va s'avérer être un échec puisque Bilal Boutobba ne disputera pas la moindre rencontre avec le club andalou avant de rejoindre Montpellier où cela ne se passera pas beaucoup mieux. En deux saisons, il fera trois apparitions avec le MHSC. C'est finalement à Niort qu'il arrive à se relever, notamment cette saison durant laquelle il a déjà inscrit 6 buts en Ligue 2. Le début de carrière de Bilal Boutobba peut donc ressembler à un échec, et il reconnaît avoir des regrets vis-à-vis de l'OM.

«Les seuls regrets que j'ai, c'est d'avoir écouté certaines personnes»

« Je n'ai pas de regrets. Enfin si, les seuls regrets que j'ai, c'est d'avoir écouté certaines personnes. Enfin disons, de mauvaises personnes... Sinon, d'être parti de Marseille, non. Parce qu'avant l'OM, c'était compliqué, il faut dire ce qui est. Ce n'était pas comme maintenant avec un président comme Longoria qui connaît le foot. Là, il y a de la stabilité. On sent que la formation est considérée et qu'elle peut devenir au centre du projet », confie-t-il à L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Je pense que j'aurais réussi à l'OM»