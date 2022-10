Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça part dans tous les sens pour le nouveau Payet de Tudor

Publié le 30 octobre 2022 à 19h00

Axel Cornic

Déjà approché lors du dernier mercato, Ruslan Malinovskyi semble toujours être une cible pour l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et la relation avec Gian Piero Gasperini ne devrait pas faciliter une prolongation de contrat à l’Atalanta. Pourtant, l’OM n’est pas seul sur le coup...

Il devrait encore y avoir de nombreux changements à l’OM au cours des prochains mois. Pablo Longoria devra en effet régler des dossiers sensibles comme cela semble être le cas avec Gerson, qui est l’une des grandes victimes de la gestion d’Igor Tudor. Mais le sujet principal de l’hiver, pourrait bien être Dimitri Payet.

Longoria aimerait bien trouver un nouveau club pour Payet

Titulaire ce samedi face à Strasbourg, l’ancien capitaine de l’OM n’est plus un pilier du projet. RMC Sport a en effet parlé de désaccords profonds avec Igor Tudor, tandis que L’Equipe a assuré que Pablo Longoria souhaiterait lui trouver un nouveau club dès le mois de janvier. Pour le moment, aucune piste semble se présenter pour Dimitri Payet, mais l’OM aurait déjà une idée pour le remplacer.

Afin de foncer sur Ruslan Malinovskyi ?

Il s’agit de Ruslan Malinovskyi, qui a déjà été approché par l’OM par le passé. En fin de contrat avec l’Atalanta, l’Ukrainien semble vivre ses derniers mois à Bergame et avait déjà préparé ses valises cet été. Finalement, faute d’un véritable accord, ses dirigeants auraient décidé de le retenir, mais le lien de confiance semble bel et bien être rompu à en croire les médias italiens.

