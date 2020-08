Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas donne les clés de la fin du mercato !

Publié le 28 août 2020 à 18h30 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Brest, André Villas-Boas s'est prononcé sur les ambitions de l'Olympique de Marseille concernant le mercato qui fermera ses portes le 5 octobre. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a les idées claires.

En grande difficulté financière, l'Olympique de Marseille a connu un début de mercato très calme. Pape Gueye est arrivé libre en provenance du Havre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Mais surtout, le club phocéen doit absolument vendre afin de rééquilibrer ses comptes, et pour le moment, seuls Grégory Sertic et Isaac Lihadji sont partis libres, sans rapporter le moindre centime donc. Dans le même temps, l'OM a blindé deux cadres, à savoir Steve Mandanda et Dimitri Payet qui ont prolongé leur contrat jusqu'en juin 2024. Mais André Villas-Boas ne compte pas en rester là et le fait savoir.

Villas-Boas veut deux renforts...

A l'occasion de son passage devant les médias, le technicien portugais a ainsi affiché sa volonté de voir arriver encore deux renforts : « On a fait deux bons coups avec ces deux jeunes (Balerdi et Gueye). J'espère qu'on va annoncer dans les jours à venir deux recrues de plus. Pablo (Longoria) fait bien son travail. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts. Maintenant on regarde ce qu'on peut faire pour les autres. On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer, mais je suis content car l'effectif est renforcé ». Malgré tout, André Villas-Boas a donc conscience qu'il va devoir vendre. Et l'ancien entraîneur du FC Porto a identifié les deux premiers joueurs qui partiront.

... et pousse deux joueurs au départ