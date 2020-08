Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les stars du PSG se mobilisent pour faire craquer Messi !

Publié le 28 août 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Sur le départ du FC Barcelone, Lionel Messi est actuellement au cœur des toutes les discussions. Il faut dire qu'après 20 ans en Catalogne, l'Argentin pourrait porter un nouveau maillot la saison prochaine. Le PSG et Manchester City semblent être les mieux placés. Et à Paris, le vestiaire se mobilise.

Dans quel club évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? C'est une question que personne ne pensait se poser un jour, et pourtant, ces derniers jours, c'est le sujet de discussion de tous les fans de football. Et pour cause, lassé de la situation au FC Barcelone, le sextuple lauréat du Ballon d'Or aurait annoncé à sa direction sa volonté de quitté le club blaugrana, 20 ans après son arrivée. C'est un véritable tremblement de terre qui secoue le monde du ballon rond. Reste donc désormais à connaitre la future destination de La Pulga . Et la réponse devrait être rapidement connue. Il faut dire que rares sont les clubs en mesure de boucler une telle opération. Le Bayern Munich et le Real Madrid en font parties, mais son en retrait pour différentes raisons. Les Bavarois ont annoncé qu'ils ne se positionneraient tandis que Lionel Messi ne rejoindra pas l'ennemi héréditaire du Barça. L'Inter Milan, longtemps placé parmi les clubs les plus chauds, et la Juventus seraient visiblement hors course à en croire la presse italienne. Reste donc le PSG et Manchester City.

Neymar et Di Maria poussent pour convaincre Messi