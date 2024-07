Mercato - OM : Ambiance tendue à cause d’un transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En se lançant dans ce mercato estival, l'OM ne voulait pas exclure la moindre piste. Tous les dossiers sont explorés et visiblement celui de Jordan Veretout va prendre une autre tournure. Le milieu de terrain, qui a débarqué à Marseille en 2022, semblait bien parti pour faire ses valises en direction du Qatar. Mais les choses se compliquent un peu dernièrement puisque l'international français a revu ses exigences.

Dans le sens des arrivées, l'OM a beaucoup d'ambitions et pour les concrétiser, il faut aussi valider des départs. Celui de Jordan Veretout pourrait rapporter environ 12 millions d'euros de la part du club qatari Al-Duhail mais le dossier a ralenti ces derniers temps. De quoi susciter des tensions au sein du club.

Tensions à l'OM pour le cas Veretout ?

Sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2025, Jordan Veretout était parti pour vivre une nouvelle aventure au Qatar, dans le club entraîné par Christophe Galtier. « Veretout c’est un dossier chaud, qui est un peu tendu parce que l'OM avait un accord avec Al-Duhail le club qatari. Mais Veretout semble hésiter ou peut-être demande un peu plus. Mais en tout cas Veretout et l'OM c'est un peu tendu parce que Marseille pensait qu'il allait partir et ça semble se compliquer » déclare le journaliste Florent Germain dans l' After Foot de RMC .

Mercato : L’OM est passé à l’action pour une pépite ! https://t.co/oYx0To8zAR pic.twitter.com/puo6pypRxT — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Veretout trop gourmand

Alors qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et le club d'Al-Duhail, Jordan Veretout aurait des exigences salariales trop élevées pour les Qataris qui ont déjà une autre piste en tête si le dossier Veretout échoue. Si les tensions existent bien, elles ne devraient pas se calmer tout de suite...