L’OM plombé comme le PSG pour ce transfert ?

Arnaud De Kanel

Le PSG et l'OM ont connu des fortunes diverses la saison dernière. Néanmoins, les deux rivaux ont prévu de renforcer leur secteur offensif lors de ce mercato estival. A Paris, la priorité est donnée au recrutement de Khvicha Kvaratskhelia tandis que dans la cité phocéenne, on fait les yeux doux à Jesper Lindstrom. Mais comme pour le PSG avec le Géorgien, l'OM se heurte l'inflexibilité du Napoli.

Lors de la saison écoulée, l'OM a été trop dépendant de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a été décisif à 41 reprises et les dirigeants veulent à tout prix profiter du mercato estival pour l'entourer encore mieux. Les grandes manœuvres ont déjà commencé dans le secteur offensif de l'OM avec le départ d'Iliman Ndiaye vers Everton pour 20M€, ainsi que celui de Vitinha au Genoa pour une somme similaire. Désormais, le club phocéen va pouvoir réinvestir ces montants et ciblerait pour cela un joueur du Napoli.

Lindstrom à l'OM ?

Arrivé l'été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Jesper Lindstrom n'a pas donné satisfaction pour sa première saison au Napoli. L'OM se rappelle du talent du Danois qui avait fait mal aux hommes d'Igor Tudor en Ligue des champions et souhaiterait donc le recruter cet été. L'OL est également intéressé d'après les informations de La Gazzetta dello Sport . Les deux clubs souhaiteraient obtenir le prêt de Lindstrom mais le Napoli réclame une option d'achat très élevée.

Comme pour Kvaratskhelia, Naples est gourmand...

D'après la presse italienne, les dirigeants napolitains attendraient au minimum 30M€ pour Jesper Lindstrom. Pour l'heure, l'OM ne semble pas en mesure de s'aligner sur ce montant et se retrouve donc dans la même situation que le PSG avec Khvicha Kvaratskhelia. Cible prioritaire du club de la capitale, l'attaquant géorgien est bloqué par sa direction qui réclame plus de 100M€ à ses courtisans. Le PSG et l'OM font face à un os car Aurelio De Laurentiis n'a pas pour habitude de céder...