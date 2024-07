Mercato - OM : Alexis Sanchez pose ses conditions !

Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter le 30 juin dernier, Alexis Sanchez pourrait bien faire son retour à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas une option qui semble beaucoup plaire aux dirigeants marseillais après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, parti tout récemment en Arabie Saoudite.

Il y aura encore du changement en attaque. Un an après le départ d’Alexis Sanchez et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM se retrouve une nouvelle fois démuni et devrait donc agir sur le mercato. Le Gabonais a en effet décidé à 35 ans de saluer le football européen pour rallier l’Arabie Saoudite et le club d’Al Qadsiah.

Un an après, Alexis Sanchez pourrait revenir

Et c’est justement le Chilien qui pourrait le remplacer ! Voilà plusieurs semaines déjà qu’un retour d’Alexis Sanchez est évoqué, avec son statut de joueur libre qui pourrait faciliter les choses. Mais l’OM ne serait pas seul, puisque Mediaset a annoncé dimanche qu’en plus du LOSC et de l’Udinese, un autre club italien l’aurait approché.

Il veut un contrat de deux ans

Il semble toutefois avoir des exigences assez précises. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez réclamerait un contrat de deux ans, avec un salaire annuel de 3,5M€. A noter que l’Udinese, son ancien club comme l’OM, lui aurait proposé un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option.