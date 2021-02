Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, on ne se mouille pas pour Sampaoli

Publié le 22 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que la presse soit unanime concernant la nomination imminente de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM, le vestiaire marseillais ne s’enflamme pas.

Et si c’était la bonne pour Jorge Sampaoli ? Alors que son contrat court jusqu’en décembre prochain à l’Atletico Mineiro, le club brésilien serait proche de le résilier comme Canal+ le révélait samedi. Depuis, les informations se sont succédées à propos de l’imminente arrivée de l’entraîneur argentin à l’OM. Selon son entourage, cela avance. De quoi confirmer les informations du 10sport.com du 17 février, moment où on vous annonçait un accord proche. De quoi permettre à Dimitri Payet, meneur de jeu de l’OM, de s’enflammer ? Pas vraiment. « Est-ce qu’on pense à l’arrivée d’un nouvel entraîneur ? On lit, on écoute, forcément avec les réseaux sociaux c’est difficile de louper ça. Mais je pense que le plus important c’est qu’on a retrouvé une unité depuis l’arrivée de Nasser (ndlr Larguet) et on voit que le groupe a pas mal changé et que les efforts sont faits. Au final, bizarrement on est récompensé ». Voici le témoignage que Payet a livré à Canal+ et l’entraîneur par intérim de l’OM laisse lui aussi planer le doute quant à sa présence sur le banc la semaine prochaine face à l’OL.

Larguet ne « sait pas » pour Sampaoli