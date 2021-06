Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger dans ce dossier à 40M€ ?

Publié le 14 juin 2021 à 23h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, de l'OL et de l'Inter, Jérémie Boga souhaite quitter Sassuolo cet été. Mais le prix réclamé par le club italien reste extrêmement élevé.

Agé de 24 ans et né à Marseille, Jérémie Boga est une piste de longue date de l’OM. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur pourrait quitter Sassuolo lors de ce mercato estival et ne reste pas insensible à l’intérêt de l’OM. Mais Pablo Longoria est engagé sur plusieurs autres dossiers et pourrait laisser la voie libre à l’OL, prêt à dégainer pour Jérémie Boga. Mais un autre prestigieux club européen pourrait formuler une offre à Sassuolo pour s’offrir le milieu de terrain..

L'Inter s'immisce dans le dossier Boga