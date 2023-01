Mercato - OL : Un buteur de Ligue 1 lâche sa réponse à Blanc

Thibault Morlain

Arrivé en cours de saison à l'OL, Laurent Blanc veut apporter quelques retouches à son effectif actuel durant le mercato hivernal. Alors que le retour de Dejan Lovren est officiel, il avait également été question d'un intérêt pour Elye Wahi. Voilà que l'attaquant de Montpellier a lâché sa réponse concernant son avenir.

A seulement 20 ans, Elye Wahi réalise une très bonne saison sous le maillot de Montpellier. Avec un total de 7 buts en Ligue 1, l'attaquant du MHSC impressionne par son talent et forcément cela ne passe pas inaperçu. Sous contrat jusqu'en 2025 du côté de l'Hérault, Wahi intéresserait du monde et son nom avait notamment circulé à l'OL suite à l'arrivée de Laurent Blanc.

« On verra ce que le futur me réserve »

Quel avenir donc pour Elye Wahi ? Ce lundi, pour L'Equipe , l'attaquant du MHSC a fait le point sur la question. « Pour l'instant, je suis à Montpellier. On verra ce que le futur me réserve. En fin de saison, on en parlera avec les personnes concernées », a tout d'abord lâché Wahi.

« Si je peux rester jusqu'en 2025 au MHSC... »