Mercato - OL : Un gros club étranger sur Moussa Dembélé ?

Publié le 6 janvier 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 6 janvier 2021 à 9h59

Meilleur buteur de l’OL lors des deux dernières saisons, Moussa Dembélé vit un début de saison compliqué cette année. Auteur d’un seul malheureux but en 6 petites titularisations en Ligue 1, l’ancien international Espoir cherche une porte de sortie qu’il pourrait trouver du côté de l’Atletico Madrid.