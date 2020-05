Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Mateta, le successeur parfait pour Dembélé ?

Publié le 4 mai 2020 à 19h30 par La rédaction

Plus que jamais en instance de départ du côté de l’OL, Moussa Dembélé pourrait laisser un grand vide dans le cœur des supporters et sur le terrain. L’attaquant français pourrait pourtant être rapidement remplacé par un profil bien connu des lyonnais, en la personne de Jean-Philippe Mateta…

On prend les mêmes et on recommence. En instance de départ du côté de l’OL, Moussa Dembélé affole la Premier League, et devrait vraisemblablement s’envoler pour l’Angleterre lors du prochain mercato estival, Jean-Michel Aulas espérant tirer un gros pactole de cette opération. Avec le possible (voire fort probable) retour de Karl Toko-Ekambi à Villarreal en fin de saison, l’OL va se retrouver décimé en attaque. Et pour remédier à cela, Juninho aurait pensé à recruter un attaquant bien connu de la maison lyonnaise, parti faire ses armes et s’aguerrir en Bundesliga : Jean-Philippe Mateta.

Il n’a jamais eu sa chance à Lyon

A 22 ans, Jean-Philippe Mateta possède tous les critères du pétard mouillé… ou presque. Arrivé en provenance de la Berrichonne de Châteauroux en 2016, Mateta se retrouve, une saison plus tard, envoyé en prêt du côté du Havre, en Ligue 2, afin de se faire les armes. Avec 19 buts en 37 rencontres sous le maillot du HAC, Mateta a tout pour s’imposer du côté de l’OL. Pourtant, il tape surtout dans l’œil de nombreux clubs étrangers, et notamment en Bundesliga, où son profil intéresse beaucoup trop. Finalement, c’est Mayence qui décroche le gros lot, et il signe pour 8 millions d’euros du côté de l’Allemagne. 2 petits matchs avec l’OL, c’est le très maigre bilan de Matetalors de son passage chez les Gones. Et aujoud’hui, ils craquent de nouveau pour lui, au point de vouloir le rapatrier…

Lyon prêt à lâcher 20 millions d’euros ?