Mercato - OL : Juninho justifie le choix Shaqiri

Publié le 24 août 2021 à 19h20 par La rédaction

Convoité depuis plusieurs semaines, Xherdan Shaqiri est désormais lyonnais. Le joueur correspondait parfaitement au profil recherché par le board lyonnais comme le justifie Juninho.