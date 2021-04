Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Départ en vue pour Rudi Garcia ?

Publié le 25 avril 2021 à 9h42 par La rédaction

Si son équipe se bat pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, Rudi Garcia n’exclurait pas l’hypothèse d’un départ cet été. Ainsi, le technicien de l’OL aurait envoyé ses représentants pour sonder le marché des transferts et quelques clubs suivraient son dossier.