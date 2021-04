Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Messi a commencé pour Laporta !

Publié le 25 avril 2021 à 8h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi semble être la principale obsession des dirigeants du FC Barcelone.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Des clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City semblent s’être positionnés pour le sextuple Ballon d’Or. Pourtant, alors qu’un départ semblait inéluctable, l’espoir est revenu au FC Barcelone. Le retour de Joan Laporta y est pour beaucoup, puisque le président du Barça souhaite tout faire pour garder Messi. Pourtant, Mundo Deportivo annonce que l’Argentin souhaiterait avoir des assurances fortes sur le projet sportif, avec notamment le recrutement d’une grosse star cet été.

Laporta rencontre le clan Messi