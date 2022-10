Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : A peine arrivé, Blanc a lancé un gros coup de pression dans le vestiaire

Publié le 30 octobre 2022 à 16h10

Venu à l'OL pour remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc a relancé plusieurs joueurs, notamment Houssem Aouar. Dès son arrivée, le technicien s'était entretenu avec le joueur pour lui dire ses quatre vérités et lui mettre la pression. Un discours, qui a réveillé le milieu offensif, de retour dans le onze titulaire.

Arrivé à l'OL, Laurent Blanc a effectué des choix forts, relançant certains éléments mis au placard par son prédécesseur, Peter Bosz. Ces dernières semaines, le technicien a fait confiance à des joueurs comme Jérôme Boateng ou encore Houssem Aouar.

Laurent Blanc a mis un coup de pression à Aouar

Dès son arrivée à l'OL, Laurent Blanc s'est entretenu avec ces joueurs et n'a pas hésité à les mettre face à leur responsabilité. Comme annoncé pa r L'Equipe, le champion du monde 1998 aurait notamment longuement discuté avec Houssem Aouar de son niveau de jeu et de ses difficultés la saison dernière.

Relancé par Blanc, il s'épanouit à l'OL

Laurent Blanc lui a demandé de fournir plus d'efforts, notamment sur le terrain, mais aussi de travailler plus pour s'imposer à l'OL. Conscient du potentiel d'Aouar, le technicien a décidé de le titulariser lors des deux dernières rencontres, face à Rennes puis face à Montpellier. Au cours de cette rencontre, il a inscrit le premier but de sa saison et donné raison à son entraîneur.