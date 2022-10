Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Grâce à Laurent Blanc, leur avenir est relancé

Publié le 19 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Fraichement nommé entraineur de l'OL en remplacement de Peter Bosz qui a été licencié, Laurent Blanc pourrait déjà faire des heureux. En effet, son prédécesseur avait écarté certains joueurs à qui l'ancien coach du PSG pourrait donner leur chance. Le calvaire est donc bientôt fini pour Houssem Aouar et Rayan Cherki.

Peter Bosz aura eu l'occasion de sauver sa peau à de nombreuses reprises mais la série de 4 défaites en Ligue 1 lui aura été fatale. Ainsi, Jean-Michel Aulas prenait la décision de nommer Laurent Blanc à la tête de l'équipe lyonnaise. L'OL doit donc retrouver des bons résultats au plus vite, et pour cela, Blanc pourrait faire appel à des joueurs mis au placard par Bosz. Une révolution qui devrait profiter aux deux derniers grands talents du centre de formation qui peinent à prouver leurs vraies valeurs chez les pros.

Mercato - OL : L'arrivée de Blanc est validée par... Mandanda ! https://t.co/nOe5zLsFqh pic.twitter.com/nAFiwldTqY — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

La relance pour Aouar ?

Sur la lancée de la saison 2021-2022, Houssem Aouar ne jouait plus avec Peter Bosz et avait failli signer à Nottingham Forest durant le mercato avant que le deal tombe à l'eau. Avec le coach néerlandais, il s'attendait à repasser une saison sur le banc, trainant son spleen et attendant qu'une porte de sortie s'ouvre à lui. Mais avec l'arrivée de Laurent Blanc, sa carrière pourrait prendre un second souffle. Pour son premier match face à Rennes (3-2), l'ancien coach du PSG l'a titularisé au poste de milieu offensif. Une belle promesse pour la suite pour Aouar qui n'était plus habitué à jouer.

Le moment est venu pour Cherki

En plus d'Houssem Aouar, Laurent Blanc devrait faire appel à Rayan Cherki pour retrouver des résultats. L'éternel espoir lyonnais exige un temps de jeu plus conséquent pour renouveler son contrat, sinon il ne prolongera pas et quittera son club formateur gratuitement. A l'instar d'Aouar, il aura sa chance et devra prouver à son coach qu'il peut compter sur lui car de nombreux clubs sont à l'affut comme le PSG, le Real Madrid, la Juventus, l'AC Milan et l'AS Roma.