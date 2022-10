Foot - OL

OL : Les premiers choix très forts de Laurent Blanc

Publié le 18 octobre 2022 à 04h00

Ce dimanche, l’OL s’est incliné face à Rennes (3-2). Laurent Blanc débute donc par une défaite sur le banc des Gones. Malgré ce résultat, quelques améliorations ont été remarquées, au même titre que les premiers changements apportés par Blanc. Et le nouvel entraîneur de l’OL n’a pas manqué de faire certains choix très forts.

Peter Bosz remercié, l’OL a décidé de faire confiance à Laurent Blanc. Alors que cela faisait plusieurs années qu’on attendait le retour du Cévenol sur le banc d’un club européen, le voilà donc chez les Gones. Et ce dimanche, Blanc débutait par une rencontre face à Rennes. Si cela s’est soldé par une défaite, les premiers changements étaient visibles.

Un changement de système

Et tout d’abord, la première différence entre Peter Bosz et Laurent Blanc, ça a été le système de jeu. Alors que l’OL avait l’habitude d’évoluer en 4-3-3 sous les ordres du Néerlandais, ce dimanche, c’est dans un 3-5-2 que les Gones ont évolué. Un changement majeur qui implique forcément des modifications dans la composition d’équipe avec des gagnants et des perdants.

Les victimes de Laurent Blanc

A l’OL, les cartes ont été redistribuées et certains en ont alors profité. Au rayon des gagnants de cette arrivée de Laurent Blanc, on peut notamment retrouver Houssem Aouar. Après son transfert avorté de cet été, le milieu offensif n’était plus vraiment utilisé par Peter Bosz. Face à Rennes, Aouar était titulaire. C’était aussi le cas de Moussa Dembélé. Alors qu’il devait faire avec la concurrence d’Alexandre Lacazette depuis le début de la saison, l’ancien du Celtic Glasgow pourrait désormais faire la paire avec l’ancien d’Arsenal en attaque. En défense centrale, ils étaient donc 3. Si on avait l’habitude d’une charnière Lukeba-Mendes, le Brésilien n’était pas là, au contraire de Jérôme Boateng et Sinaly Diomandé.



Et pour ce qui est des perdants à l’OL, deux noms ont rapidement été cités : Karl Toko-Ekambi et Tetê. Le Sénégalais et le Brésilien occupaient les ailes du 4-3-3 de Peter Bosz. Mais ils ont donc fait les frais du changement de schéma de Laurent Blanc.