OL : Blanc a déjà bouclé plusieurs départs

Publié le 14 octobre 2022 à 16h00

Nouvel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc entend procéder à plusieurs changements afin de permettre au club rhodanien de retrouver le chemin de la victoire. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Rennes, le technicien tricolore s’est notamment prononcé sur la gestion de certains jeunes de l’effectif.

Après un cinquième match sans victoire le week-end dernier face à Toulouse (1-1), l’OL a décidé de se passer des services de Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc sur le banc de touche. Ce dimanche, l’ancien entraîneur du PSG disputera donc son premier match à la tête du club lyonnais face au Stade Rennais.

« Les jeunes joueurs très talentueux, dans cette période-là, seront moins déterminants »

Pour relancer l’OL, Laurent Blanc entend principalement miser sur les cadres de l’effectif, et ce alors que la formation lyonnaise est réputée pour sa qualité. « J'aime jouer avec les jeunes. A Paris j'en avais beaucoup à notre disposition, on en a fait éclore quelques-uns comme Nkunku même si c'était difficile de les faire jouer , expliquait Laurent Blanc lundi lors de sa conférence de presse de présentation. Le contexte est un peu particulier, difficile. Les jeunes joueurs très talentueux, dans cette période-là, seront moins déterminants que les joueurs expérimentés. Mais ils auront leur mot à dire. Aux anciens de faire émerger certaines choses. »

« Ce sont des jeunes, ce sont des enfants et j'ai préféré les mettre à la disposition de la réserve »