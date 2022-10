Foot - Mercato - PSG

Mercato : Énorme polémique sur l'arrivée de Messi, une grosse sanction attendue pour le PSG ?

Publié le 18 octobre 2022 à 23h00

Arnaud De Kanel

Le transfert de Lionel Messi au PSG n'a toujours pas été digéré à Barcelone. Les supporters catalans ont perdu leur joyau il y a un an car le Barça n'avait pas les moyens de le prolonger. De ce fait, le PSG a pu signer la Pulga en profitant de la législation française, bien différente de celle de nos voisins Espagnols. Une plainte a donc été déposée et le PSG pourrait être sanctionné.

En août 2021, Lionel Messi rejoignait le PSG au grand dam des supporters du FC Barcelone, visiblement encore meurtris par cette terrible nouvelle. En effet, ils estiment que le PSG a bénéficié d'un coup de pouce et que cela pose un gros problème de concurrence. Ainsi, un procès se tenait ce mardi 18 octobre pour traiter cette plainte.

Les revendications des supporters barcelonnais

Suite à la plainte d'un groupe de socios barcelonnais défendu par l'avocat franco-espagnol Juan Branco, un procès s'est tenu ce mardi devant la justice de l'Union Européenne. Ils contestent la légalité du transfert de Lionel Messi au PSG. Juan Branco estime que le PSG n'a pu finaliser cette arrivée qu'à la faveur du report en France (à mai 2023) de l'application des règles de fair-play financier de l'UEFA, qui régissaient déjà le football espagnol. De ce fait, les Barcelonais réclament une enquête plus approfondie sur le PSG et des règles similaires pour tous les championnats européens. Joan Laporta, président du Barça, n'a pas suivi cette plainte et a préféré utiliser des leviers économiques pour redresser le club financièrement.

Le PSG sanctionné ?

Si la demande des supporters n'aboutit pas, Javier Tebas, président de la ligue espagnole, a prévu de porter plainte car il veut que tous les championnats européens soient régis par le même fair-play financier. Ainsi, le PSG pourrait être sanctionné mais la décision ne sera rendue que dans plusieurs mois.