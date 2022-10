Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre, Mbappé finalement bloqué pour son transfert ?

Publié le 18 octobre 2022 à 21h00

Pierrick Levallet

Cela fait quelques temps que Kylian Mbappé vit une situation délicate au PSG. Mais l’attaquant de 23 ans en aurait assez de ce malaise et voudrait donc partir d’après certaines rumeurs. Cependant, son avenir n’est pas vraiment entre ses mains. Et les portes du Real Madrid et de Liverpool, elles, semblent fermées pour son transfert.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé vit en plein malaise au PSG. L’international tricolore souffre de ses relations tumultueuses avec Neymar mais aussi des nombreuses promesses non tenues lors du dernier mercato estival. L’attaquant de 23 ans, dont le contrat expire en juin 2024, a également appris par Mediapart que le PSG aurait mené une campagne de décrédibilisation sur les réseaux sociaux à l’encontre de plusieurs personnes, dont lui-même. Lassé de toutes ces histoires, Kylian Mbappé aurait réclamé son transfert dès janvier prochain à en croire certaines rumeurs.

«Cela ne dépend pas seulement de sa volonté»

Naturellement, certains prétendants suivraient de près la situation de Kylian Mbappé, comme Liverpool ou le Real Madrid. Toutefois, la star du PSG n’aurait pas son destin en main d’après Gianluca Di Marzio. « Un transfert à Liverpool ? C'est difficile parce que cela dépend de ce que le PSG veut faire de lui. Cela ne dépend pas seulement de sa volonté. Car l'année dernière, son contrat aurait expiré. Maintenant, il a prolongé son contrat, donc c'est le PSG qui va décider de son avenir » a confié le journaliste italien au micro de Wett Freunde .

«Il est peu probable que Mbappé quitte le PSG en janvier»

Gianluca Di Marzio estime que le PSG ne voudra clairement pas laisser filer Kylian Mbappé cet hiver, notamment après les efforts fournis pour le prolonger en mai dernier : « Je ne pense pas que le PSG, qui a décidé de refuser 180 millions d'euros l'année dernière alors qu'il restait six mois de contrat, le laissera partir dans la même situation. Car ils ont décidé de créer une marque avec lui. L'image de Kylian, pour le PSG, pour la Coupe du monde au Qatar. Nous savons tous à quel point il est important pour les propriétaires du PSG d'avoir Kylian dans cette équipe. »

Les porte du Real Madrid et de Liverpool fermées ?