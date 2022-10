Foot - Mercato - PSG

Mercato : Grand rêve de Campos au PSG, il réclame un contrat en or

Publié le 18 octobre 2022 à 23h30

Axel Cornic

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Luis Campos, qui l’avait découvert au LOSC en 2018, Rafael Leao est à un tournant de sa carrière. L’AC Milan souhaiterait lui proposer une grosse prolongation, mais après avoir remporté le Scudetto la saison dernière, l’attaquant portugais semble avoir des grandes prétentions pour son avenir.

Arrivé en Ligue 1 dans la discrétion la plus totale, Rafael Leao en a fait du chemin depuis son départ du LOSC. En seulement quelques saisons avec l’AC Milan, il s’est imposé comme une véritable star de la Serie A et ce lundi il a été élu meilleur joueur de la saison dernière en Italie, par ses pairs. Un triomphe qui ne fera que renforcer l’intérêt des plus grands clubs et surtout du PSG, où Luis Campos ne le connait que trop bien.

Le clan Leao est à Milan

Si le nouvel architecte du PSG souhaite faire quelque chose, il va falloir qu’il se dépêche ! Plusieurs médias en Italie parlent depuis quelques heures d’une rencontre au sommet entre les dirigeants de l’AC Milan et l’entourage de Rafael Leao, surtout le père de ce dernier. TMW a d’ailleurs publié plusieurs photos de Paolo Maldini ce mardi, qui accompagné du directeur sportif Frederic Massara avait rendez-vous avec l’avocat de la famille Leao.

L’étrange sortie de Maldini

En marge du Gran Gala del Calcio, la légende milanaise désormais directeur technique avait lâché une phrase assez énigmatique au sujet de la prolongation de Rafael Leao, face à un parterre de journalistes. « Est-ce que l’on peut parler d’un semblant de prolongation ? Si vous voulez » a lâché Maldini, dans des propos rapportés par Calciomercato.it .

Leao veut entre 10 et 12M€ par an, mais...