Transferts - OL : Laurent Blanc doit déjà gérer un dossier brûlant sur le mercato

Publié le 30 octobre 2022 à 13h45

Axel Cornic

Totalement placardisé par Peter Bosz, Houssem Aouar semble renaitre depuis l’arrivée de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais. Ça tombe bien, puisque son avenir est l’un des sujets chauds du moment, avec son contrat qui se termine dans seulement quelques mois et un nombre toujours plus important de clubs qui semblent s’intéresser à lui.

On avait presque oublié Houssem Aouar. Véritable taulier de l’OL ces dernières années, le milieu de terrain a totalement disparu depuis l’arrivée de Peter Bosz, qui ne comptait clairement pas sur lui. Avant le départ du Néerlandais, Aouar était bloqué à zéro minute de jeu depuis le début de la saison.

Aouar est enfin de retour

Tout a changé avec l’arrivée de Laurent Blanc, qui a décidé de réintégrer Houssem Aouar à son onze titulaire. Un choix qui s’est révélé payant, puisque le milieu de l’OL a marqué l'un des buts de la victoire face à Montpellier, lors de la 12e journée de Ligue 1.

