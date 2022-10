Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : L'annonce de Blanc pour ce dossier brulant du mercato

Publié le 28 octobre 2022 à 15h00

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec l’OL, Houssem Aouar semblait condamné à un départ cet été. Pisté par plusieurs clubs, le milieu de terrain est finalement resté à Lyon, sans pour autant avoir prolongé alors qu'il est dans sa dernière année de contrat avec les Gones. Alors que le joueur était très peu utilisé cette saison sous les ordres de Peter Bosz, Laurent Blanc a su le relancer et lui a envoyé un message fort en conférence de presse ce vendredi.

L’avenir d’Houssem Aouar à l’OL est encore très flou. Alors que le milieu offensif est actuellement en fin de contrat en juin en prochain, le joueur formé chez les Gones n’a toujours pas prolongé, mais est aussi en parallèle courtisé par de nombreux clubs, à l'instar du Betis Séville. Un dossier chaud pour l'OL sur le mercato. Et ce vendredi, présent en conférence de presse, Laurent Blanc a envoyé un message fort pour Aouar.

Mercato : Blanc, Bosz… Après son transfert, il revient sur la révolution de l’OL https://t.co/NZ2ZT85qja pic.twitter.com/sf6TjfexL5 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

« C'est ce type de joueur que j'aime »

Très peu utilisé sous les ordres de Peter Bosz cette saison, Houssem Aouar est redevenu un élément important dans le onze de Laurent Blanc. L’entraîneur français avoue d'ailleurs qu’il apprécie beaucoup le profil de son milieu de terrain. « Techniquement il est doué. Il sent le jeu. C'est ce type de joueur que j'aime. Mais je pense que beaucoup d'entraîneurs aiment ce type de joueur. »

« On essaye de les mettre dans les meilleures conditions