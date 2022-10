Foot - OL

OL : Grâce à Laurent Blanc, il rêve du Qatar

Publié le 30 octobre 2022 à 06h00

Thibault Morlain

Le 20 novembre prochain, le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar sera donné. Et c’est le 9 novembre que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour l’événement. Qui sera appelé pour représenter l’équipe de France ? Compte tenu des nombreuses blessures qui frappent le groupe de Didier Deschamps, il y a de la place. De quoi faire rêver certains, comme c’est le cas de Moussa Dembélé qui rejoue à l’OL avec Laurent Blanc.

A quoi ressemblera la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar ? Alors que plusieurs joueurs semblent déjà assurés d’être avec l’équipe de France, il y a encore plusieurs incertitudes, notamment en raison des blessures. Et cela concerne tous les secteurs de jeu, du poste de gardien au secteur offensif. Deschamps va donc devoir se creuser la tête afin de composer sa liste. D’ailleurs, certains joueurs souhaitent profiter de ces absences et posent ainsi leur candidature afin d’être du côté du Qatar. Moussa Dembélé a ainsi saisi cette occasion pour envoyer un message à Didier Deschamps.

Dembélé se relance à l’OL…

Si les derniers mois étaient plutôt compliqués pour Moussa Dembélé, cela va un peu mieux désormais. Et Laurent Blanc n’est pas étranger à cela. Débarqué sur le banc des Gones à la place de Peter Bosz, le Cévenol a décidé d’accorder sa confiance à Dembélé dans une attaque à 2 avec Alexandre Lacazette. L’ancien du Celtic Glasgow a ainsi retrouvé du temps. De quoi lui permettre de rêver à une place au Qatar avec l’équipe de France ?

… et veut y croire pour la Coupe du Monde