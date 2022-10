Foot - OL

OL : Laurent Blanc prépare déjà une révolution à l'OL

Publié le 27 octobre 2022 à 12h30

La rédaction

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de l’OL, Laurent Blanc a réussi à décrocher sa première victoire le week-end dernier face à Montpellier (2-1). Adepte du 4-3-3, l’entraîneur français doit pour l’instant s’appuyer sur le 3-5-2. Mais l’ancien technicien parisien ne s’interdirait pas à de nouveaux changements dans les semaines à venir.

Arrivé à l’OL début octobre, Laurent Blanc a remplacé Peter Bosz dans le but de redresser la barre. Le week-end dernier, l’entraîneur français décrochait d'ailleurs sa première victoire face à Montpellier. Mais alors que Blanc se retrouve à opter pour un système à 3 défenseurs centraux, son adjoint, Franck Passi, annonce quelques changements à l’avenir.

Transferts - OL : Laurent Blanc a déjà sa priorité sur le mercato https://t.co/TYRoE5wWA2 pic.twitter.com/k2PUlvL7Sj — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« Dans l’urgence, il fallait trouver une solution »

Lors de l’arrivée de Laurent Blanc, l’OL était dans une spirale très négative avec une série de quatre défaites consécutives. L’entraîneur français devait faire avec les moyens du bord le plus rapidement possible, comme le précise Franck Passi sur la chaîne du club. « Dans l’urgence, il fallait trouver une solution pour pouvoir faire jouer les joueurs que Laurent voulait. Aujourd’hui, les systèmes sont juste des chiffres. A un moment donné, l’équipe se retrouve à 3 derrière si les pistons sont hauts, inversement si ils jouent bas. »

« Aujourd’hui, c’est du 3-5-2 et peut-être que demain ce sera autre chose »