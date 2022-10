Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Coup de tonnerre pour la vente du club

Publié le 24 octobre 2022 à 11h30

Arnaud De Kanel

Ce lundi matin, OL Groupe a publié un communiqué indiquant que la vente du club était encore reportée. La nouvelle dead-line a été fixée au 17 novembre et l'OL indique qu'un droit de résiliation est encore possible. C'est le flou le plus total autour de John Textor qui inquiète les actionnaires du club.

Jean-Michel Aulas et OL Groupe n'ont toujours pas officialisé la vente du club. Pire encore, un communiqué a été publié ce lundi matin, indiquant qu'elle était encore repoussée, au 17 novembre cette fois-ci. Les négociations ont avancé mais tardent à déboucher sur un accord final. L'inquiétude grandit du côté des Gones.

Pathé, IDG Capital et Holnest, #OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de l'opération au 17 Novembre 2022#OLGroupe #Éco #PdF #Communiqué (OL : https://t.co/QMgz9dwW1I) pic.twitter.com/6uODt0hwgF — OL+ (@OL__Plus) October 24, 2022

La vente de l'OL repoussée au 17 novembre

A travers un communiqué commun avec ses investisseurs Pathé, IDG Capital et Holnest, OL Groupe a annoncé que la vente du club était encore repoussée. Eagle Football, le groupe de John Textor, se joint également à ce communiqué. « À ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération. [...] Pathé, IDG Capital et Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre 2022. »

Les investisseurs mettent un coup de pression à Textor